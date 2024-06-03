Первые слова Марески после назначения тренером «Челси»

«Челси» объявил о назначении Энцо Марески главным тренером. Итальянец подписал контракт по формуле «5+1». На официальном сайте лондонского клуба был приведён комментарий Марески.

«Присоединиться к «Челси», к одному из крупнейших клубов мира, - мечта любого тренера. Вот почему я так рад этой возможности. Я с нетерпением жду возможности работать с очень талантливой группой игроков и штабом над созданием команды, которая продолжит успешные традиции клуба и заставит наших фанатов испытывать гордость», - сказал Мареска.

«Челси» занял шестое место в последнем сезоне Премьер-лиги. В следующем сезоне команда будет представлять Англию в Лиге конференций.