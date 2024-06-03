«Челси» посредством официального сайта объявил о назначении Энцо Марески на должность главного тренера. 44-летний специалист вступит в должность с 1 июля. Мареска подписал контракт до конца сезона 2028/2029 с опцией возможного продления ещё на один год.

Напомним, что вскоре после завершения сезона 2023/2024 «Челси» объявил о решении уволить Маурисио Почеттино после года работы. «Пенсионеры» заняли шестое место в Премьер-лиге и получили путёвку в Лигу конференций.

Отметим, что весной под руководством Энцо Марески «Лестер» вернулся в Премьер-лигу из Чемпионшипа. Теперь итальянец попробует себя в более статусном клубе Англии.