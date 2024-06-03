Капитан «Челси» пропустит три первых матча сезона, апелляция отклонена

Футбольная ассоциация Англии отклонила апелляцию на красную карточку защитника «Челси» Риса Джеймса. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Низаар Кинселла.

Джеймс был удалён с поля в майском матче Премьер-лиги против «Брайтона», после чего капитана «Челси» дисквалифицировали на четыре игры. Один матч Джеймс уже пропустил, осталось ещё три.

Напомним, что «Челси» по итогам прошлого сезона занял шестое место в Премьер-лиге. Команда пробилась в Лигу конференций, но Маурисио Почеттино все равно был уволен. Ожидается, что новым главным тренером «пенсионеров» станет Энцо Мареска.