Баркли может перейти в клуб Лиги чемпионов

Полузащитник Росс Баркли может сменить клубную прописку в обозримом будущем. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, о трансфере 30-летнего футболиста на словах договорилась «Астон Вилла». Бирмингемский клуб заплатит «Лутон Таун» примерно 5 миллионов фунтов.

В то же время отмечается, что над закрытием сделки стороны ещё будут работать. Благо, времени до старта предсезонной подготовки ещё довольно много.

Стоит напомнить, что «Астон Вилла» завершила последний чемпионат Англии на четвёртой позиции и получила билет в Лигу чемпионов на следующий сезон.