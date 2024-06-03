Тен Хаг ждёт вердикт «Манчестер Юнайтед» на этой неделе

Эрик тен Хаг рассчитывает до конца этой недели узнать решение «Манчестер Юнайтед» - останется он на тренерском мостике или нет. Об этом рассказывает Sky Sports.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что руководители «Манчестер Юнайтед» при принятии решения по тен Хагу будут учитывать два сезона работы нидерландца, а не только выигранный в конце мая кубок Англии.

Также просачивались слухи об интересе к тен Хагу со стороны некоторых европейских клубов. При этом сам специалист, понятное дело, не может вести переговоры с другими клубами, пока не будет ясности по его будущему на «Олд Траффорд».