«Арсенал» выслушает предложения по некоторым игрокам

Лондонский «Арсенал» летом будет готов выслушать предложения по трансферу своего полузащитника Эмила Смита-Роу. По информации от журналиста Доминика Смита, англичанин больше не входит в планы главного тренера Микеля Артеты.

Источник также сообщает, что «Арсенал» летом рассмотрит продажу таких футболистов, как голкипер Аарон Ремсдейл и нападающий Эдди Нкетиа. Оба игрока недовольны количеством игровой практики и хотят перебраться в другой клуб.

Ожидается, что также будет продан левый защитник Киран Тирни, который прошлый сезон провёл на правах аренды в Испании за «Реал Сосьедад».