Клуб Роналду готов заплатить 90-100 млн евро за игрока «Манчестер Юнайтед»

«Аль-Наср» строит планы по усилению своего состава на трансферное лето. Один из сильнейших клубов Саудовской Аравии рассчитывает и дальше пользоваться своими финансовыми возможностями для привлечения статусных игроков. Как сообщает CaughtOffside, «Аль-Наср» готов предложить около 90 миллионов евро за полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро.

Отмечается, что 32-летний Каземиро является приоритетной целью «Аль-Насра» на лето. Ранее сообщалось о том, что с бразильцем связывался экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который играет за «Аль-Наср» уже полтора года.