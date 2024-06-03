Брат Беллингема может продолжить карьеру в топ-клубе АПЛ

Джоб Беллингем, родной брат полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема, в ближайшее время может продолжить карьеру в топ-клубе из Английской премьер-лиги. Напомним, в настоящий момент Джоб является футболистом «Сандерленда».

18-летний Джоб Беллингем в минувшем розыгрыше Чемпионшипа сумел отметиться 7 голами и одной результативной передачей. По информации от журналиста Эда Ааронса, молодой полузащитник интересен лондонскому «Тоттенхэму». Источник сообщает, что трансфер может состояться за сумму в районе 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в трансфере Джоба также заинтересован другой лондонский клуб – «Кристал Пэлас».