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Фернандеш был целью «Баварии» при Тухеле, но сейчас ситуация другая

03 Июня 2024 • 11:38 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
10.08 19:00

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш был целью мюнхенской «Баварии», когда команду возглавлял Томас Тухель. Немецкий специалист уже покинул команду, а его место занял Венсан Компани. По информации от издания Bild, «Бавария» сейчас не считает Фернандеша конкретной трансферной целью.

Напомним, Бруну летом может покинуть «Манчестер Юнайтед», если останется недоволен проектом команды на переговорах с руководством.

В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги 29-летний Бруну отметился 10 голами и 8 результативными передачами. Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с января 2020 года.

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