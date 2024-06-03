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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фати: «АПЛ – очень интенсивная и требовательная лига»

03 Июня 2024 • 10:50 Комментировать

Нападающий каталонской «Барселоны» Ансу Фати прокомментировал свою игру в Английской премьер-лиге на правах аренды в составе «Брайтона». Напомним, «чайки» не стали даже пытаться выкупить 21-летнего испанца на постоянной основе.

«АПЛ – очень интенсивная и требовательная лига. Любая команда может обыграть тебя в любом матче. Я научился многому как от своих партнёров по команде, так и от клуба в целом. Это был первый раз, когда я покинул Испанию. Опыт был очень приятным», – цитирует Фати Mundo Deportivo.

Фати в минувшем розыгрыше чемпионата Англии отметился всего двумя голами. Ансу не был стабильным игроком основы и пропустил ровно половину матчей из-за проблем со здоровьем.

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