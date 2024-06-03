Слот хочет пригласить в «Ливерпуль» нидерландского вингера

Новый тренер «Ливерпуля» Арне Слот хотел бы пригласить в команду своего соотечественника. По информации от Daily Mirror, нидерландский специалист нацелен на трансфер Крисенсио Саммервилля из «Лидса», который забил 20 голов и отдал 9 ассистов в минувшем розыгрыше Чемпионшипа.

Источник сообщает, что сделка оценивается в 40 миллионов евро. Ранее ходили слухи о том, что футболиста также хочет пригласить лондонский «Челси», который тоже ищет усиление в атаку.

22-летний Крисенсио с большой долей вероятности покинет «Лидс» в летнее трансферное окно, так как команда не смогла добиться повышения в Английскую премьер-лигу.