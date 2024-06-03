Моуринью: «Гвардиола смеётся над другими клубами АПЛ»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью, поработавший в АПЛ, поделился мнением о текущем положении дел в своем бывшем клубе – «Манчестер Юнайтед».

«Есть незначительное улучшение, но в целом все стоит на месте. Думаю, Хосеп Гвардиола смеется над тем, какой бардак творится в других английских командах», - передает слова португальского специалиста Metro.

Напомним, что в минувшем сезоне Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» стал чемпионом. Подопечные Гвардиолы завоевали золотые медали в четвертый раз подряд. На второй строчке в турнирной таблице финишировал лондонский «Арсенал», а призовую тройку замкнул «Ливерпуль».