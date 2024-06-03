Де Брёйне может покинуть «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне может покинуть свою команду в летнее трансферное окно. По информации от Football Insider, бельгиец вскоре получит несколько предложений для продолжения карьеры.

Де Брёйне в этом месяце исполнится 33 года, поэтому футболист уже рассматривает вариант с уходом из «Манчестер Сити». У полузащитника летом 2025 года истекает контракт с «горожанами», и Кевин пока не давал никаких сигналов на то, что хочет продлить соглашение.

Де Брёйне 6 раз побеждал с «Манчестер Сити» в Английской премьер-лиге. В минувшем розыгрыше турнира бельгиец отметился 4 голами и 10 ассистами в 18 поединках.