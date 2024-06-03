Фергюсон встретился со спортивным директором «Кристал Пэлас», чтобы обсудить трансфер 3 игроков

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон обсудил со спортивным директором «Кристал Пэлас» Даги Фридманом трансфер трёх игроков на «Олд Траффорд». Отмечается, что манкунианцы заинтересованы в приглашении центрального защитника Марка Гехи, полузащитника Эберечи Эзе и вингера Майкла Олисе.

Как сообщает Football Insider, Фергюсон попытался сделать первые шаги на пути к трансферу перечисленных футболистов. Отметим, что в приглашении Олисе также заинтересован лондонский «Челси».

«Манчестер Юнайтед» всё ещё не решил, уволит ли главного тренера Эрика тен Хага. Ранее манкунианцев связывали с приглашением Томаса Тухеля.