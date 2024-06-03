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«Брайтон» рассматривает вариант с возвращением Поттера

03 Июня 2024 • 09:48 Комментировать

«Брайтон» продолжает поиски нового тренера после того, как Роберто де Дзерби покинул команду по окончании сезона. По информации от The Athletic, «чайки» рассматривают вариант с приглашением Грэма Поттера, который возглавлял команду с 2019 по 2022 год.

Напомним, осенью 2022 года Поттер возглавил «Челси», но продержался в лондонском клубе лишь до апреля, после чего был уволен. С тех пор английский специалист остаётся без работы.

Ранее сообщалось, что Поттер хочет подождать окончания Евро-2024. Если Гарет Саутгейт покинет пост главного тренера сборной Англии, Грэм будет заинтересован в получении работы в национальной команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Грэм Поттер
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