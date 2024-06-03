Стало известно, когда «Челси» назначит нового тренера

Итальянский специалист Энцо Мареска станет новым главным тренером лондонского «Челси». Об этом сообщил в своих социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, наставник возглавит английский топ-клуб в понедельник, 3 июня. Контракт Марески с «пенсионерами» будет рассчитан на пять лет.

Напомним, что в прошлом сезоне итальянец тренировал «Лестер». Мареска вывел команду в Премьер-лигу.

«Челси» объявил об увольнении аргентинского специалиста Маурисио Почеттино в конце мая. Под его руководством команда финишировала на шестом месте в таблице Премьер-лиги.