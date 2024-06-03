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Игроки Бундеслиги выбрали лучшего тренера мира: Гвардиола занял второе место, Анчелотти – третий

03 Июня 2024 • 02:59 Комментировать

227 игроков, выступающих в Бундеслиге, выбрали лучшего тренера в мире на данный момент.

Первое место по итогам опроса от Kicker занял Хаби Алонсо из «Байера» – он набрал 41,4% голосов футболистов высшего немецкого дивизиона. Вторым стал Хосеп Гвардиола, работающий в «Манчестер Сити», – у него 25,1%. Замкнул тройку лучших Карло Анчелотти («Реал» Мадрид, 18,9%), недавно в пятый раз выигравший Лигу чемпионов в качестве тренера.

Четвёртое место занял покинувший «Ливерпуль» Юрген Клопп – за него проголосовали 5,7% опрошенных игроков Бундеслиги. Пятый – Микель Артета из лондонского «Арсенала» с 2,6%.

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02:59 · Англия. Премьер-лига
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