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Фати дал ответ на вопрос о своём будущем в «Барселоне»

03 Июня 2024 • 02:30 Комментировать
Севилья
1:2
Барселона

Нападающий Ансу Фати вернётся в «Барселону» после сезона, проведённого в «Брайтоне» на правах аренды.

21-летний футболист провёл не самую успешную кампанию в Англии. Несмотря на это, испанец рассчитывает получить новый шанс в «Барселоне».

«Мой план ясен: я хочу добиться успеха в «Барселоне», – заявил в интервью Mundo Deportivo форвард, на старте карьеры считавшийся одной из главных восходящих звёзд футбола.

Ансу Фати принял участие в 27 поединках «Брайтона» во всех турнирах, записав на свой счёт четыре забитых гола и одну результативную передачу.

Контракт игрока с каталонским грандом рассчитан до 2027 года.

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