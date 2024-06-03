Фати дал ответ на вопрос о своём будущем в «Барселоне»

Нападающий Ансу Фати вернётся в «Барселону» после сезона, проведённого в «Брайтоне» на правах аренды.

21-летний футболист провёл не самую успешную кампанию в Англии. Несмотря на это, испанец рассчитывает получить новый шанс в «Барселоне».

«Мой план ясен: я хочу добиться успеха в «Барселоне», – заявил в интервью Mundo Deportivo форвард, на старте карьеры считавшийся одной из главных восходящих звёзд футбола.

Ансу Фати принял участие в 27 поединках «Брайтона» во всех турнирах, записав на свой счёт четыре забитых гола и одну результативную передачу.

Контракт игрока с каталонским грандом рассчитан до 2027 года.