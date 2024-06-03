Кепа попрощался с «Реалом»: «Навсегда запомню этот сезон»

Голкипер Кепа Аррисабалага, права на которого принадлежат «Челси», прощается с мадридским «Реалом».

В субботу команда Карло Анчелотти выиграла Лигу чемпионов благодаря победе над дортмундской «Боруссией» в финале (2:0). Испанский вратарь провёл поединок на скамейке запасных.

«Представлять эту команду, эту историю, этот клуб – это действительно нечто особенное. Я буду помнить этот сезон всю жизнь. Очень горжусь тем, что носил эту футболку. Было прекрасно. Большое спасибо вам», – приводят испанские СМИ прощальную речь Кепы во время празднования команды в Мадриде.

Контракт 29-летнего игрока с «Челси» рассчитан до 2025 года.