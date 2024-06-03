Мареска станет седьмым итальянским тренером «Челси» с 1998 года

«Челси» готовится к очередному назначению главного тренера из Италии.

В ближайшее время лондонский коллектив возглавит Энцо Мареска, добившийся успеха с «Лестером». По данным достоверных источников, специалист уже заключил с «синими» долгосрочный контракт.

Примечательно, что Мареска станет седьмым итальянским тренером «Челси» за последние 26 лет. Первым был Джанлука Виалли, работавший в клубе с 1998 по 2000 год, затем в столичной команде трудились Клаудио Раньери (с 2000 по 2004), Карло Анчелотти (с 2009 по 2011), Роберто ди Маттео (2012), Антонио Конте (с 2016 по 2018) и Маурицио Сарри (с 2018 по 2019).