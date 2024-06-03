Саутгейт высказался о шансах Грилиша сыграть на Евро-2024

Рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопрос о ближайших перспективах Джека Грилиша.

28-летний футболист провёл не самый удачный сезон в «Манчестер Сити», однако оказался в расширенной заявке «трёх львов» на чемпионат Европы, что для многих стало неприятной неожиданностью.

«Может ли Грилиш стать одним из тех, кто не попадёт в итоговую заявку? Не думаю, что этот вопрос решается сейчас. Ему нравится выступать за сборную, он ярко себя проявляет, всегда тренируется с энтузиазмом. В этом сезоне Джек не так много играл, но мы знаем, какими качествами он обладает. Он из тех игроков, с кем приятно работать», – передаёт City Xtra комментарии Саутгейта.