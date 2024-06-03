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Мареска подписал контракт с «Челси»

03 Июня 2024 • 00:40 Комментировать

Рулевой Энцо Мареска поставил подпись под договорённостью с лондонским «Челси».

В ближайшее время специалист официально покинет «Лестер» и займёт должность во главе столичного коллектива. Как информирует журналист Дэвид Орнштейн, в воскресенье итальянец заключил с «Челси» контракт, рассчитанный на пять лет и предусматривающий опцию продления ещё на один год. «Лисы» получат около 12 млн евро в качестве компенсации.

Сообщается также, что «Челси» официально подтвердит назначение Энцо Марески уже в понедельник, а публике тренер будет представлен чуть позже.

Мареска заменит в «Челси» Маурисио Почеттино, с которым клуб расстался после завершения сезона.

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