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Саутгейт: «Майну провёл потрясающий сезон»

03 Июня 2024 • 00:30 Комментировать
Сербия
...
Англия
16.06 22:00

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил игру полузащитника «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну в прошедшем клубном сезоне.

19-летний футболист закрепился в основе «красных дьяволов» и провёл 32 матча, в которых отметился пятью забитыми мячами и одним результативным пасом. Успехи восходящей звезды не остались незамеченными и в сборной Англии: рулевой «трёх львов» включил хавбека в заявку на предстоящий чемпионат Европы.

«Кобби провёл потрясающий сезон в «Манчестер Юнайтед» – он отлично приспособился. Завершить кампанию забитым голом и трофеем было для него особенно приятно», – цитирует UtdDistrict Саутгейта.

Напомним, 25 мая «Манчестер Юнайтед» обыграл в финале Кубка Англии «Манчестер Сити» (2:1), а Майну стал автором победного гола.

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