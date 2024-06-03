Саутгейт: «Майну провёл потрясающий сезон»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил игру полузащитника «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну в прошедшем клубном сезоне.

19-летний футболист закрепился в основе «красных дьяволов» и провёл 32 матча, в которых отметился пятью забитыми мячами и одним результативным пасом. Успехи восходящей звезды не остались незамеченными и в сборной Англии: рулевой «трёх львов» включил хавбека в заявку на предстоящий чемпионат Европы.

«Кобби провёл потрясающий сезон в «Манчестер Юнайтед» – он отлично приспособился. Завершить кампанию забитым голом и трофеем было для него особенно приятно», – цитирует UtdDistrict Саутгейта.

Напомним, 25 мая «Манчестер Юнайтед» обыграл в финале Кубка Англии «Манчестер Сити» (2:1), а Майну стал автором победного гола.