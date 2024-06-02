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Инсайдер Романо высказался о возможном уходе Каземиро из «Манчестер Юнайтед»

02 Июня 2024 • 23:30 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может сменить клуб нынешним летом.

Действующий контракт бразильца рассчитан до 2026 года, однако сотрудничество сторон может завершиться уже совсем скоро. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» продаст Каземиро, если получит приемлемое предложение. Интерес к 32-летнему хавбеку сохраняют клубы из чемпионата Саудовской Аравии. Ожидается, что решение по игроку будет принято уже после того, как прояснится будущее главного тренера Эрика тен Хага.

Каземиро провёл в составе «красных дьяволов» два сезона. В минувшей кампании он отметился пятью голами и тремя ассистами, проведя 32 матча.

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