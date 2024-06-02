Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни может пополнить ряды «Астон Виллы».

Бирмингемцы назывались одними из главных претендентов на 25-летнего игрока наряду с другими клубами Английской премьер-лиги. По информации журналиста Джованни Альбанезе, «вилланы» всё ближе к тому, чтобы убедить американца согласиться на переход. Не исключено, что в обратном направлении проследует хавбек Дуглас Луис.

Уэстон Маккенни записал себе в актив десять результативных передач, проведя 38 поединков за «Ювентус» во всех соревнованиях в завершившемся сезоне.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Маккенни в 25 млн евро.