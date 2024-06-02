Сборная Аргентины убеждает «Челси» отпустить Энцо Фернандеса на Олимпиаду

В Аргентине хотят, чтобы Энцо Фернандес выступил за олимпийскую сборную нынешним летом.

Сам полузащитник признавался, что намерен сыграть на предстоящей Олимпиаде. По сведениям журналиста Гастона Эдуля, в настоящий момент Ассоциация футбола Аргентины пытается убедить «Челси» отпустить чемпиона мира на турнир. В лондонском клубе не в восторге от такой перспективы, поскольку хотят, чтобы ключевой игрок провёл полноценную предсезонную подготовку в расположении команды. В скором времени между сторонами состоится решающий разговор.

Энцо Фернандес принял участие в 40 матчах «Челси» в завершившемся сезоне, став автором семи голов и трёх ассистов.