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Сборная Аргентины убеждает «Челси» отпустить Энцо Фернандеса на Олимпиаду

02 Июня 2024 • 22:35 Комментировать
Аргентина (до 23 лет)
...
Марокко (до 23 лет)
24.07 16:00

В Аргентине хотят, чтобы Энцо Фернандес выступил за олимпийскую сборную нынешним летом.

Сам полузащитник признавался, что намерен сыграть на предстоящей Олимпиаде. По сведениям журналиста Гастона Эдуля, в настоящий момент Ассоциация футбола Аргентины пытается убедить «Челси» отпустить чемпиона мира на турнир. В лондонском клубе не в восторге от такой перспективы, поскольку хотят, чтобы ключевой игрок провёл полноценную предсезонную подготовку в расположении команды. В скором времени между сторонами состоится решающий разговор.

Энцо Фернандес принял участие в 40 матчах «Челси» в завершившемся сезоне, став автором семи голов и трёх ассистов.

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