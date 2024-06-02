Наставник Грэм Поттер определился с предпочтительным вариантом продолжения карьеры.

Англичанин был уволен из лондонского «Челси» весной прошлого года, и с тех пор так и не возвращался к тренерской работе. По данным Sun on Sunday, на который ссылается Transfer News Live, Поттер не торопится отвечать согласием на предложения клубов, поскольку мечтает стать следующим рулевым сборной Англии. После завершения Евро-2024 пост во главе «трёх львов» может покинуть Гарет Саутгейт, чьё будущее пока не определено.

В приглашении Грэма Поттера были заинтересованы «Аякс» и «Брайтон», также интерес к 49-летнему специалисту приписывался «Манчестер Юнайтед».