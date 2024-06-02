Санчо не отказывается от возвращения в «Манчестер Юнайтед»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо готов вновь попробовать силы в команде после аренды.

Англичанин лишился места в составе «красных дьяволов» после конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом. Вторую половину сезона 24-летний игрок провёл в дортмундской «Боруссии», за которую выступал на правах аренды. Как известно, немецкий клуб не сможет позволить себе полноценный трансфер Санчо, которого «Манчестер Юнайтед» оценивает почти в 60 млн евро. По информации журналиста Джона Кросса, сам футболист не отвергает идею возвращения в «Манчестер Юнайтед» – он всё ещё допускает, что у него есть будущее в команде.

Ранее сообщалось, что Джедон Санчо будет выставлен на продажу, если Эрик тен Хаг сохранит свой пост.