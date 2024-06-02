Флик хочет сохранить Канселу в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик настаивает на сохранении в команде арендованного у «Манчестер Сити» Жоау Канселу.

Аренда 30-летнего футболиста была рассчитана до конца текущего сезона. В настоящий момент в «Барселоне» работают над удержанием португальца, докладывает журналист Флориан Плеттенберг. Новый рулевой «сине-гранатовых» Флик лично поддерживает продолжение сотрудничества с Канселу. Из-за финансовых проблем каталонскому гранду будет трудно выкупить игрока, поэтому наиболее оптимальным для всех сторон решением может стать повторная аренда.

Жоау Канселу провёл 42 поединка за «Барселону», в которых отметился четырьмя голами и пятью ассистами.