«Барселона» обдумывает планы по усилению состава команды. Как сообщает A Bola, каталонскому клубу интересен полузащитник Бруну Фернандеш из «Манчестер Юнайтед». При этом отмечается, что провернуть такую сделку ближайшим летом «сине-гранатовым» будет очень сложно с учётом их финансовых трудностей.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Бруну Фернандеша в 70 миллионов евро. Ранее появлялась информация о том, что шаги по подписанию 29-летнего португальца делает мюнхенская «Бавария».

В сезоне 2023/2024 Фернандеш забил 15 голов и отдал 13 голевых передач в 48 официальных матчах.