Ровно 20 лет назад Моуринью назвал себя Особенным

Ровно 20 лет назад, 2 июня 2004 года, Жозе Моуринью был представлен как главный тренер «Челси». На дебютной пресс-конференции португальский тренер назвал себя особенным. С тех пор это прозвище Особенный крепко закрепилось за Моуринью.

«Не считайте меня высокомерным, но я чемпион Европы, и, думаю, что я особенный», - сказал тогда Моуринью журналистам.

Отметим, что перед приходом в «Челси» Жозе Моуринью выиграл с «Порту» Лигу чемпионов. В финале главного клубного турнира континента «драконы» разгромили «Монако» со счётом 3:0. В первом же сезоне в Англии Моуринью стал чемпионом Англии с «Челси».

Ровно 20 лет назад «Порту» Моуринью выиграл Лигу чемпионов – Аленичев тогда забил

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