Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ровно 20 лет назад Моуринью назвал себя Особенным

02 Июня 2024 • 18:47 Комментировать (1)

Ровно 20 лет назад, 2 июня 2004 года, Жозе Моуринью был представлен как главный тренер «Челси». На дебютной пресс-конференции португальский тренер назвал себя особенным. С тех пор это прозвище Особенный крепко закрепилось за Моуринью.

«Не считайте меня высокомерным, но я чемпион Европы, и, думаю, что я особенный», - сказал тогда Моуринью журналистам.

Отметим, что перед приходом в «Челси» Жозе Моуринью выиграл с «Порту» Лигу чемпионов. В финале главного клубного турнира континента «драконы» разгромили «Монако» со счётом 3:0. В первом же сезоне в Англии Моуринью стал чемпионом Англии с «Челси».

Ровно 20 лет назад «Порту» Моуринью выиграл Лигу чемпионов – Аленичев тогда забил

Новостная рубрика «В этот день»

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси Жозе Моуринью В этот день ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
LMI
02 Июня 2024 в 19:00
Сам себя не похвалиш, никто не похвалит )
Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Анчелотти считает, что есть только два претендента на «Золотой мяч» Президент «ПСЖ» обратился к Мбаппе, Месси и Неймару Модрич выбрал клуб на следующий сезон – контракт подписан Дзюба быстро нашёл новый клуб - известно название Флик назвал руководству «Барселоны» четырёх неприкасаемых игроков Сафонов – в Париже, Чалов тоже едет во Францию, а из «Локомотива» бегут пачками: главные трансферы и слухи недели Анчелотти: «Я посоветовал «Реалу» подписать лучшего тренера, всё быстро решилось» Звёздный нападающий Неймар выбрал клуб на новый сезон Беллингем рассказал, чем опасна «Боруссия»
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» «Барселона» не может зарегистрировать Флика Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий «Арсенал» предложит 90 миллионов за звёздного нападающего Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне» «Матч ТВ» и Okko покажут Евро-2024 в России
Спортивные новости
Хабиб пообщался с Трампом после победы Махачева над Порье на турнире UFC 302 Махачев победил Порье удушающим приёмом на турнире UFC 302 Андреева разгромила Стирнс и вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» Медведев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», одолев Махача «Эдмонтон» победил «Даллас» и вышел вперёд в серии Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Июня
18:47 · Англия. Премьер-лига
Ровно 20 лет назад Моуринью назвал себя Особенным 1
18:33 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может купить топ-вратаря – названо условие
16:33 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» работает над трансфером капитана «Манчестер Юнайтед» слухи
16:06 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» дал ответ Маскерано по Гарначо
14:35 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл усиление в оборону
14:26 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» включился в гонку за топ-игроком сборной Бразилии
12:18 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» проведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед»
12:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» принял решение о будущем Холанна
11:51 · Англия. Премьер-лига
Роналду ведёт переговоры с двумя звёздными игроками - названы имена 1
09:19 · Англия. Премьер-лига
«Реал» или «Манчестер Сити»: Родриго решил, где будет играть 1
01 Июня
22:55 · Англия. Премьер-лига
Моуринью: «Санчо совершал ошибки, но тен Хаг не смог выжать из него максимум»
22:46 · Англия. Премьер-лига
Субименди не хочет в «Арсенал» 2
22:37 · Англия. Премьер-лига
Гринвуд близок к трансферу в топ-клуб Серии А
21:55 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг – о потраченных на трансферы 400 млн фунтов: Я не виноват 1
21:37 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» запросил информацию по игроку «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем