«Манчестер Сити» может купить топ-вратаря – названо условие

Голкипер Эдерсон может покинуть «Манчестер Сити» - в последнее время слухи связывают бразильца с переездом в Саудовскую Аравию. Как сообщает таблоид The Sun, в случае отъезда Эдерсона «горожане» будут стремиться подписать Майка Меньяна из «Милана». Француза в последние годы то и дело включают в число лучших вратарей в мире.

28-летний Меньян оценивается порталом Transfermarkt в 40 миллионов евро. Действующий контракт связывает французского футболиста с «Миланом» до середины 2026 календарного года.

Напомним, что весной «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии четвёртый год подряд.