«Бавария» пригласила на тренерский мостик Венсана Компани. После подписания контракта с новым тренером мюнхенский гранд может сосредоточиться на работе по усилению состава в летнее трансферное окно. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на O Jojo, «Бавария» уже сделала первые шаги в направлении трансфера капитана «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша.

Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 29-летнего Фернандеша в 70 миллионов евро. Действующий контракт португальца на «Олд Траффорд» рассчитан до конца сезона 2025/2026.

В последнем сезоне Фернандеш провёл 48 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 13 голевых передач.