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«Манчестер Юнайтед» дал ответ Маскерано по Гарначо

02 Июня 2024 • 16:06 Комментировать

Главный тренер молодёжной сборной Аргентины Хавьер Маскерано хотел видеть на футбольном турнире Олимпиады вингера Алехандро Гарначо. Появлялась информация о том, что Маскерано обращался к «Манчестер Юнайтед» с просьбой отпустить игрока.

Как сообщает в социальных сетях известный журналист Гастон Эдул, Гарначо за олимпийскую сборную Аргентины не выступит. «Манчестер Юнайтед» отказался отпускать 19-летнего футболиста на турнир.

Стоит сказать, что футбольный турнир Олимпиады не входит в список соревнований ФИФА. По этой причине клубы могут не отпускать футболистов на этот турнир.

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Евро-Футбол.Ру,
Олимпиада Манчестер Юнайтед Сборная Аргентины Хавьер Маскерано Алехандро Гарначо Олимпиада-2024 ещё теги
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