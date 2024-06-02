«Манчестер Юнайтед» дал ответ Маскерано по Гарначо

Главный тренер молодёжной сборной Аргентины Хавьер Маскерано хотел видеть на футбольном турнире Олимпиады вингера Алехандро Гарначо. Появлялась информация о том, что Маскерано обращался к «Манчестер Юнайтед» с просьбой отпустить игрока.

Как сообщает в социальных сетях известный журналист Гастон Эдул, Гарначо за олимпийскую сборную Аргентины не выступит. «Манчестер Юнайтед» отказался отпускать 19-летнего футболиста на турнир.

Стоит сказать, что футбольный турнир Олимпиады не входит в список соревнований ФИФА. По этой причине клубы могут не отпускать футболистов на этот турнир.