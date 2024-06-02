«Манчестер Юнайтед» нашёл усиление в оборону

«Манчестер Юнайтед» работает над усилением своего состава. По данным Daily Express, «красные дьяволы» хотят подписать в линию обороны Усмана Диоманде, который представляет лиссабонский «Спортинг».

20-летний Диоманде оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 40 миллионов евро. За полтора сезона в «Спортинге» ивуариец провёл 55 матчей, в которых забил четыре гола и отдал один голевой пас на партнёра.

Стоит сказать, что по ходу сезона 2023/2024 «Манчестер Юнайтед» регулярно сталкивался с кадровыми проблемами в обороне, поэтому подписание защитника является важной целью.