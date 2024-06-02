«Ливерпуль» включился в гонку за топ-игроком сборной Бразилии

«Ливерпуль» строит планы по усилению своего состава на летнее трансферное окно. Как сообщает Sunday Mirror, мерсисайдский клуб включился в гонку за полузащитником Бруно Гимараэсом из «Ньюкасла».

Ранее слухи активно связывали Гимараэса с «Манчестер Сити» и несколькими другими статусными клубами. «Ливерпуль», судя по всему, тоже хочет видеть 26-летнего футболиста в своих рядах.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Гимараэса в 85 миллионов евро. Бруно является футболистом национальной сборной Бразилии.

Напомним, что летом в «Ливерпуле» сменился главный тренер – команду принял Арне Слот.