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«Ливерпуль» включился в гонку за топ-игроком сборной Бразилии

02 Июня 2024 • 14:26 Комментировать

«Ливерпуль» строит планы по усилению своего состава на летнее трансферное окно. Как сообщает Sunday Mirror, мерсисайдский клуб включился в гонку за полузащитником Бруно Гимараэсом из «Ньюкасла».

Ранее слухи активно связывали Гимараэса с «Манчестер Сити» и несколькими другими статусными клубами. «Ливерпуль», судя по всему, тоже хочет видеть 26-летнего футболиста в своих рядах.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Гимараэса в 85 миллионов евро. Бруно является футболистом национальной сборной Бразилии.

Напомним, что летом в «Ливерпуле» сменился главный тренер – команду принял Арне Слот.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ливерпуль Бруно Гимараэс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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