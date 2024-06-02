«Боруссия» проведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед»

Боссы дортмундской «Боруссии» предпримут попытку подписать вингера «Манчестер Юнайтед» Джедона Санчо на постоянной основе. Вторую половину сезона англичанин провел за «шмелей» в аренде.

Как сообщил в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, немецкий клуб запланировал переговоры с «красными дьяволами» по данному вопросу. Встреча представителей обеих стороны пройдет в ближайшие дни.

В минувшем сезоне Джедон провел 24 встречи, забил три гола и отдал три ассиста. Трудовое соглашение полузащитника с манкунианцами рассчитано до середины 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.