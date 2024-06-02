«Манчестер Сити» принял решение о будущем Холанна

В «Манчестер Сити» определились с планами относительно будущего центрального нападающего команды Эрлинга Холанна. Об этом стало известно журналистам The Mirror.

Руководство «горожан» хочет подписать новый трудовой договор с норвежским голеадором. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2027 года. С каждым сезоном сумма его отступных за трансфер уменьшается.

Ранее в прессе ходили слухи об интересе к скандинаву со стороны каталонской «Барселоны» и мадридского «Реал».

В минувшем сезоне Холанн поучаствовал в 45 поединках. 23-летний форвард записал себе в актив 38 голов и шесть ассистов.