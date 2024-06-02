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Роналду ведёт переговоры с двумя звёздными игроками - названы имена

02 Июня 2024 • 11:51 Комментировать (1)

Главная звезда саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду выбрал усиление для своей команды. Как информирует газета Marca, 39-летний португальский нападающий провел переговоры с капитаном мадридского «Реала» Начо и хавбеком «Манчестер Юнайтед» Каземиро.

Криштиану имеет влияние на трансферы клуба, а потому хочет окружить себя качественными игроками. Каземиро и Начо являются его первыми целями для усиления «Аль-Насра» перед следующим сезоном.

В минувшей игровой кампании Роналду и компания финишировали на втором месте в таблице чемпионата Саудовской Аравии, уступив «Аль-Хилялю». В Кубке Короля «Аль-Наср» также оказался слабее «Аль-Хиляля» (1:1, 4:5 пен.).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Каземиро Начо Фернандес трансферы футбола - лето 2024 Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
02 Июня 2024 в 12:06
Слёзно Геше без усиления.. Совсем слёзно.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣🪵🍓
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