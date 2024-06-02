Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» или «Манчестер Сити»: Родриго решил, где будет играть

02 Июня 2024 • 09:19 Комментировать (1)

Форвард мадридского «Реала» Родриго отреагировал на слухи о возможном уходе в другой клуб. Интерес к бразильскому футболисту проявляет «Манчестер Сити».

«Эта неделя получилась непростой для меня. Мои слова о том, что Ман Сити» лучший в мире, были вырваны из контекста. Я остаюсь в «Реале», мне нет смысла уходить», - передает слова нападающего Madrid Xtra в соцсетях.

Напомним, что накануне «Реал» в 15-й раз стал триумфатором Лиги чемпионов УЕФА. В финальном матче мадридская команда одержала победу над дортмундской «Боруссией» со счетом 2:0.

Родриго в минувшем сезоне забил 17 голов и отдал девять ассистов в 51 матче.

👍 2
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Родриго Манчестер Сити ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Francisco Gento
02 Июня 2024 в 09:34
Родриго-амиго! Тебе надо бы поднапрячься, если намерен и дальше играть за королевский клуб.
УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Назван лучший игрок Лиги чемпионов – это не Мбаппе и даже не Винисиус Анчелотти считает, что есть только два претендента на «Золотой мяч» «Реал» выбрал звезду на замену Кроосу – начались переговоры Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне» Президент «ПСЖ» обратился к Мбаппе, Месси и Неймару Анчелотти: «Я посоветовал «Реалу» подписать лучшего тренера, всё быстро решилось» Флик назвал руководству «Барселоны» четырёх неприкасаемых игроков Беллингем рассказал, чем опасна «Боруссия»
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием «Барселона» не может зарегистрировать Флика УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий «Матч ТВ» и Okko покажут Евро-2024 в России Хави проведёт переговоры с топ-клубом АПЛ – известно название «Арсенал» предложит 90 миллионов за звёздного нападающего Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне»
Спортивные новости
Махачев победил Порье удушающим приёмом на турнире UFC 302 Андреева разгромила Стирнс и вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» Медведев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», одолев Махача «Эдмонтон» победил «Даллас» и вышел вперёд в серии Канарейкин: У Швейцарии нет осознания того, что раньше их страна становилась одной из лучших на планете Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Июня
09:19 · Англия. Премьер-лига
«Реал» или «Манчестер Сити»: Родриго решил, где будет играть 1
01 Июня
22:55 · Англия. Премьер-лига
Моуринью: «Санчо совершал ошибки, но тен Хаг не смог выжать из него максимум»
22:46 · Англия. Премьер-лига
Субименди не хочет в «Арсенал» 2
22:37 · Англия. Премьер-лига
Гринвуд близок к трансферу в топ-клуб Серии А
21:55 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг – о потраченных на трансферы 400 млн фунтов: Я не виноват 1
21:37 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» запросил информацию по игроку «Барселоны»
20:14 · Англия. Премьер-лига
«Челси» договорился о трансфере экс-игрока «Манчестер Сити»
19:17 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» хочет подписать большую звезду из АПЛ
17:24 · Англия. Премьер-лига
В Англии опасаются плана ФИФА по АПЛ 1
16:58 · Англия. Премьер-лига
Хаверц вспомнил Холанна и Кейна, говоря о своей позиции
16:52 · Англия. Премьер-лига
Гакпо рассказал о самом ценном уроке Клоппа
15:29 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» ещё не закрыл трансфер форварда из Бундеслиги 1
13:34 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» готова купить полузащитника из АПЛ за 40 миллионов евро 1
13:26 · Англия. Премьер-лига
«Челси» близок к подписанию защитника «Фулхэма» Адарабиойо
13:01 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу решил убрать Ришарлисона и ещё 10 игроков из «Тоттенхэма»
Все новости
Рекомендуем