«Реал» или «Манчестер Сити»: Родриго решил, где будет играть

Форвард мадридского «Реала» Родриго отреагировал на слухи о возможном уходе в другой клуб. Интерес к бразильскому футболисту проявляет «Манчестер Сити».

«Эта неделя получилась непростой для меня. Мои слова о том, что Ман Сити» лучший в мире, были вырваны из контекста. Я остаюсь в «Реале», мне нет смысла уходить», - передает слова нападающего Madrid Xtra в соцсетях.

Напомним, что накануне «Реал» в 15-й раз стал триумфатором Лиги чемпионов УЕФА. В финальном матче мадридская команда одержала победу над дортмундской «Боруссией» со счетом 2:0.

Родриго в минувшем сезоне забил 17 голов и отдал девять ассистов в 51 матче.