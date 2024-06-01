Моуринью: «Санчо совершал ошибки, но тен Хаг не смог выжать из него максимум»

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался о непростой ситуации Джейдона Санчо в английском клубе.

«Он совершал ошибки, но Эрик тен Хаг тоже не смог выжать из него максимум. Мы знаем, насколько он талантливый игрок, знаем, на что он способен, никаких сомнений на этот счёт нет», – цитирует португальского специалиста издание The Independent.

Напомним, что 24-летний игрок сейчас выступает за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды.

Ранее приводилась информация, что единственная для гранда Бундеслиги возможность сохранить футболиста – продление аренды ещё на один сезон.