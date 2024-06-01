Субименди не хочет в «Арсенал»

Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди интересен «Арсеналу». Впрочем, 25-летнего футболиста переезд на «Эмирейтс» не привлекает, о чём на своих страницах рассказывает испанское издание Sport.

Стоит сказать, что слухи связывали Субименди не только с «Арсеналом», но и с ещё одним статусным европейским клубом – с «Барселоной».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Мартина Субименди в 50 миллионов евро. Субименди является воспитанником «Реал Сосьедада» и проводит в клубе всю свою карьеру.

В сезоне 2023/2024 Субименди провёл 45 матчей, в которых забил четыре гола и отдал один голевой пас.