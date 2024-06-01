Гринвуд близок к трансферу в топ-клуб Серии А

Будущее нападающего Мэйсона Гринвуда остаётся неопределённым и, как следствие, обсуждаемым. Сезон 2023/2024 англичанин провёл в аренде в «Хетафе» и даже был признан лучшим игроком команды. Следующий сезон Гринвуд может провести уже в Италии. 22-летний форвард близок к трансферу в «Ювентус», о чём рассказывает Transfer News Live со ссылкой на The Sun.

Как известно, права на Гринвуда принадлежат «Манчестер Юнайтед». В прошлом году английский клуб решил не восстанавливать игрока в первой команде, хотя с Мэйсона были сняты обвинения в насилии.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Гринвуда в 15 миллионов евро.