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Гринвуд близок к трансферу в топ-клуб Серии А

01 Июня 2024 • 22:37 Комментировать

Будущее нападающего Мэйсона Гринвуда остаётся неопределённым и, как следствие, обсуждаемым. Сезон 2023/2024 англичанин провёл в аренде в «Хетафе» и даже был признан лучшим игроком команды. Следующий сезон Гринвуд может провести уже в Италии. 22-летний форвард близок к трансферу в «Ювентус», о чём рассказывает Transfer News Live со ссылкой на The Sun.

Как известно, права на Гринвуда принадлежат «Манчестер Юнайтед». В прошлом году английский клуб решил не восстанавливать игрока в первой команде, хотя с Мэйсона были сняты обвинения в насилии.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Гринвуда в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Хетафе Мэйсон Гринвуд трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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