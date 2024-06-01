Тен Хаг – о потраченных на трансферы 400 млн фунтов: Я не виноват

При Эрике тен Хаге «Манчестер Юнайтед» потратил на трансферы более 400 миллионов фунтов, но за два сезона команда выиграла только два трофея – кубок лиги и кубок Англии. Комментарий по поводу затрат дал сам тен Хаг.

«Цены, заплаченные за игроков, действительно очень высоки, но я не несу за это ответственности. Клуб проводил переговоры, в том числе с очень хорошими потенциальными игроками, которые в итоге не пришли. Так что здесь ситуация тоньше, чем картина о том, что трансферная политика катастрофична. Несмотря на проблемы, мы укрепили клубный фундамент», - цитирует тен Хага Mirror.

«Манчестер Юнайтед» завершил чемпионат Англии на восьмой позиции.