«Арсенал» запросил информацию по игроку «Барселоны»

«Арсенал» положил глаз на защитника «Барселоны». Как сообщает на своих страницах Daily Mail, лондонский клуб запросил информацию по Микаилу Файе.

Отмечается, что интерес к 19-летнему Файе также проявляют такие клубы, как «Байер», «Бавария» и «Ливерпуль».

Микаил Файе пока не играл за первую команду «Барселоны», но слухи давно связывают его с интересом других клубов. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают сенегальца в 5 миллионов евро.

Добавим, что «Арсенал» и «Барселона» этой весной заняли вторые места в чемпионатах Англии и Испании соответственно.