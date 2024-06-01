«Челси» договорился о трансфере экс-игрока «Манчестер Сити»

Защитник Тосин Адарабиойо переходит в «Челси». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, лондонский клуб согласовал трансфер 26-летнего футболиста. Адарабиойо переезжает на «Стэмфорд Бридж» как свободный агент после истечения срока контракта с «Фулхэмом».

На следующей неделе Адарабиойо пройдёт для «Челси» медицинское обследование. Если никаких проблем выявлено не будет, то защитник поставит подписи под трудовым соглашением с лондонцами.

Отметим, что Тосин Адарабиойо является воспитанником академии «Манчестер Сити».