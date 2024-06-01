«Бавария» хочет подписать большую звезду из АПЛ

«Бавария» изучает возможности по усилению своего состава в летнее трансферное окно. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Дейла О’Доннелла, мюнхенский гранд проявляет серьёзный интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешу.

29-летний Фернандеш является лидером и капитаном «Манчестер Юнайтед». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают португальца в 70 миллионов евро. На деле «красные дьяволы» будут требовать за Бруну ещё более высокую сумму.

Действующий контракт связывает Бруну Фернандеша с «Манчестер Юнайтед» до конца сезона 2025/2026.