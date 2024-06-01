Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бавария» хочет подписать большую звезду из АПЛ

01 Июня 2024 • 19:17 Комментировать

«Бавария» изучает возможности по усилению своего состава в летнее трансферное окно. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Дейла О’Доннелла, мюнхенский гранд проявляет серьёзный интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешу.

29-летний Фернандеш является лидером и капитаном «Манчестер Юнайтед». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают португальца в 70 миллионов евро. На деле «красные дьяволы» будут требовать за Бруну ещё более высокую сумму.

Действующий контракт связывает Бруну Фернандеша с «Манчестер Юнайтед» до конца сезона 2025/2026.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий Назван лучший игрок Лиги чемпионов – это не Мбаппе и даже не Винисиус Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Анчелотти считает, что есть только два претендента на «Золотой мяч» «Реал» выбрал звезду на замену Кроосу – начались переговоры Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне» Звезда «Реала» Винисиус назвал трёх футбольных кумиров - среди них Роналду Беллингем рассказал, чем опасна «Боруссия» Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием Беллингем назвал лучший гол в истории Лиги чемпионов
«Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием «Барселона» не может зарегистрировать Флика «Арсенал» предложит 90 миллионов за звёздного нападающего Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне» «Матч ТВ» и Okko покажут Евро-2024 в России Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ «Фиорентина» проиграла ещё один финал Лиги конференций, пропустив в концовке от «Олимпиакоса»
Спортивные новости
Медведев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», одолев Махача «Эдмонтон» победил «Даллас» и вышел вперёд в серии Канарейкин: У Швейцарии нет осознания того, что раньше их страна становилась одной из лучших на планете Плющев: Мне говорят, что у нас с хоккеем все в порядке, а порядок – это поражение на шести Олимпиадах подряд Рублёв без шансов проиграл Арнальди в третьем круге «Ролан Гаррос» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Июня
19:17 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» хочет подписать большую звезду из АПЛ
17:24 · Англия. Премьер-лига
В Англии опасаются плана ФИФА по АПЛ 1
16:58 · Англия. Премьер-лига
Хаверц вспомнил Холанна и Кейна, говоря о своей позиции
16:52 · Англия. Премьер-лига
Гакпо рассказал о самом ценном уроке Клоппа
15:29 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» ещё не закрыл трансфер форварда из Бундеслиги 1
13:34 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» готова купить полузащитника из АПЛ за 40 миллионов евро 1
13:26 · Англия. Премьер-лига
«Челси» близок к подписанию защитника «Фулхэма» Адарабиойо
13:01 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу решил убрать Ришарлисона и ещё 10 игроков из «Тоттенхэма»
12:21 · Англия. Премьер-лига
Новый главный тренер «Ливерпуля» Слот приступил к работе
10:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет увеличить зарплату Майну в четыре раза
09:49 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» может усилиться топ-полузащитником из АПЛ - названо имя
09:11 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и ещё два топ-клуба хотят купить одноклубника Головина 1
03:46 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль интересен трём клубам
03:46 · Англия. Премьер-лига
​Бернарду Силва: «Лига чемпионов лучше, чем «Золотой мяч»
03:09 · Англия. Премьер-лига
Осимхен готов перейти в другой топ-клуб АПЛ после отказа «Челси» 2
Все новости
Рекомендуем