В Англии опасаются плана ФИФА по АПЛ

В футболе всё чаще поднимается вопрос о напряжённом графике. Клубный чемпионат мира с 32 командами, который должен впервые пройти в 2025 году, только усилил напряжение.

Как сообщает the Sun, в Англии опасаются плана ФИФА по сокращению национальных лиг до 18 команд. В ФИФА якобы была создана рабочая группа, и она сделала вывод, что лиги с 20 или более командами разумно сократить до 18 команд, чтобы игровых дней было меньше.

«Мы думаем, что конечная цель ФИФА – заставить нас сократить лиги до 18 команд», - сообщил некий источник.

Если брать топ-5 европейских лиг, то 20 команд выступают в АПЛ, Ла Лиге и Серии А.

Клубы АПЛ и Ла Лиги могут бойкотировать клубный чемпионат мира