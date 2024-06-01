Хаверц вспомнил Холанна и Кейна, говоря о своей позиции

Форвард лондонского «Арсенала» Кай Хаверц высказался о своей позиции на футбольном поле.

«Я чётко вижу себя «девяткой» в национальной сборной. Именно здесь я действую в «Арсенале». Но я не имею в виду классическую «девятку». Даже Эрлинг Холанн и Гарри Кейн, о которых сразу вспоминаешь, не просто стоят всё время в штрафной площади и ждут завершения атаки. В современном футболе таких футболистов больше нет.

Я тот, кто любит опускаться ниже, совершать забеги в глубину. Но я понимаю, что меня будут оценивать по количеству голов», - сказал Хаверц Welt am Sonntag.

Домашний для сборной Германии Евро-2024 стартует 14 июня.