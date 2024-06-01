Гакпо рассказал о самом ценном уроке Клоппа

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо высказался о работе под руководством Юргена Клоппа. Как известно, немецкий тренер покинул мерсисайдский клуб по завершению сезона 2023/2024 после девяти сезонов работы.

«Самое важное, чему я научился у Клоппа? Что тебе не нужно ничего никому доказывать, кроме самого себя. Когда это меня поразило? Это был не какой-то конкретный момент. Он каждый раз мог заинтересовать футболистов по-разному. Это было что-то особенное», - сказал Гакпо De Telegraaf.

Напомним, что «Ливерпуль» завершил последний чемпионат Англии на третьем месте. Выше финишировали «Арсенал и «Манчестер Сити».

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